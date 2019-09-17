Son Dakika Haberleri: Altınordu'da muhammed dönüyor
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Altınordu'da muhammed dönüyor

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 4-1'lik Eskişehirspor galibiyetiyle birlikte 3 puanla tanışan Altınordu'da, Osmanlıspor deplasmanı öncesi forvet arkası Muhammed'in iyileşmesi teknik heyete çifte sevinç yaşattı.

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TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 4-1'lik Eskişehirspor galibiyetiyle birlikte 3 puanla tanışan Altınordu'da, Osmanlıspor deplasmanı öncesi forvet arkası Muhammed'in iyileşmesi teknik heyete çifte sevinç yaşattı. Sağ üst adalesinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Akhisarspor ve Eskişehir maçlarında forma giyemeyen gurbetçi futbolcunun iyileştiği ve görev verilmesi halinde forma giyebileceği belirtildi. İzmir ekibinin hücum hattındaki önemli silahlarından biri olan Muhammed'in Başkent'te kadroda yer alması bekleniyor. Kırmızı-lacivertlilerde sakatlıkları devam eden forvet Kemal, orta saha oyuncusu Okan ve stoper Enes Sığırcı görev yapamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:30 Kaynak: DHA
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