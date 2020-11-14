Altınordu'da Muhammed formayı geri aldı
14.11.2020 11:51
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da orta saha oyuncusu Muhammed Mert, son haftalarda takımın ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden olmayı başardı.
TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da orta saha oyuncusu Muhammed Mert, son haftalarda takımın ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden olmayı başardı. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 4 maçta görev alamayan gurbetçi futbolcu iyileştikten sonra takımdaki yerini garantiledi.
İlk kez 5'inci haftadaki Adanaspor deplasmanında ikinci yarının başında formasına kavuşan Muhammed, bir daha formayı bırakmadı. Daha sonra oynanan Altay ve Ümraniyespor (D) maçlarında ilk 11'de yer alıp ikinci yarılarda oyundan alınan 25 yaşındaki futbolcu, son olarak kupadaki Fethiyespor ve ligdeki Yılport Samsunspor (D) müsabakalarında ise 90'ar dakika sahada kaldı.
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