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Altınordu'da Muhammed parlayacak

2 saat önce

TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da gurbetçi orta saha oyuncusu Muhammed Mert, yeni sezon hazırlıklarında gösterdiği performansla teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

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TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da gurbetçi orta saha oyuncusu Muhammed Mert, yeni sezon hazırlıklarında gösterdiği performansla teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Kurmaylar, geçen sezon Hollanda'nın Den Bosch takımından transfer edilen 24 yaşındaki 10 numaradan yeni sezonda patlama bekliyor. Kırmızı-lacivertli formayla ilk yılında 33 maçta 4 gol, 3 asistle oynayan Muhammed'in teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun istediği sisteme iyice uyum sağladığı belirtildi.
Orta sahada maestro görevi üstlenen gurbetçi futbolcunun hazırlık maçlarında ve idmanlarda Eroğlu'nun istediği gibi hem defansa hem de hücuma katkı sağladığı ifade edildi. Teknik patron Eroğlu, Muhammed'le birebir görüşerek, "Senden bu sezon daha fazla verim göstermeni bekliyorum. Altyapıdan gelen gençlerimiz formayı zorluyorlar. Bu yıl çıkış yakalayıp sezon sonunda Süper Lig'e transfer olmanı bekliyorum" mesajı verdi. Muhammed'in 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Hollanda, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:04 Kaynak: DHA
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