Altınordu'da Muhammed üzdü

TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 2-0'lık Bursaspor yenilgisinin yaralarını Beypiliç Boluspor deplasmanında sarmayı hedefleyen Altınordu'ya orta saha oyuncusu Muhammed Mert'ten kötü haber geldi. Bursaspor randevusu öncesi son antrenmanda şut çalışması yaparken sakatlanan ve kadroya alınmayan gurbetçi futbolcunun sağ üst adalesinde yırtık tespit edildi.

Tedavi süreci başlayan Muhammed'in 4 hafta takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu kampa geç katılması nedeniyle ilk hafta oynanan Menemenspor müsabakasında da 18'de yer bulamamıştı. Altınordu'da ayak parmağının kırılması nedeniyle forma giyemeyen sağ bek Onur'un da tedavisi devam ediyor.