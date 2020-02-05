Altınordu'da Muhammed üzüntüsü - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'da Muhammed üzüntüsü - Son Dakika Spor

Altınordu'da Muhammed üzüntüsü

6 saat önce

TFF 1. Lig'de taraftarı önünde Akhisarspor'u 2-0 yenerek son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdüren Altınordu'ya orta saha oyuncusu Muhammed Mert'ten kötü haber geldi.

Altınordu'da Muhammed üzüntüsü, System.String[]

TFF 1. Lig'de taraftarı önünde Akhisarspor'u 2-0 yenerek son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdüren Altınordu'ya orta saha oyuncusu Muhammed Mert'ten kötü haber geldi. Geçen hafta antrenmanda sakatlanan ve Akhisarspor karşısında forma giyemeyen gurbetçi futbolcunun çekilen MR'ında sağ üst adalesinde yırtık tespit edildi. Muhammed'in 3 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklandı. Eskişehirspor deplasmanına hazırlanan İzmir temsilcisinde bileğinde ağrı olan sağ bek Kerim'in ise maça yetiştirilmesi bekleniyor. Altınordu'da stoper Sinan, ön libero Oğulcan ve sol bek Ufuk'un sarı kart cezaları sona erdi.

Kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu, oyuncularını Eskişehirspor deplasmanı öncesi rakibi küçümsememeleri konusunda uyardı. Lig sonuncusu Eskişehirspor'un son olarak deplasmanda Süper Lig hedefleyen Bursaspor'u yendiğini hatırlatan Eroğlu, "Bu ligde mücadele etmeden maç kazanılmıyor. Taraftar baskısı da mutlaka olacaktır. Gevşeme söz konusu olmamalı. Ciddiyeti bozmadan, son düdüğe kadar galibiyeti kovalayacağız" dedi. Yeni stadının çatısının bakıma alınması nedeniyle son iç saha maçını Afyon'da oynayan Eskişehirspor, bu hafta yuvasına dönecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepki: Ahlaksız, edepsiz, kansız
Son dakika: Elazığ ve Malatya'da esnafın kredi borçları faizsiz 1 yıl ertelenecek Doğduktan bir gün sonra koronavirüs teşhis edildi Üniversite sınav ücretlerine yüzde 40 zam geldi

Son Dakika Haberleri
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!
15:52 Müge Anlı'da şaşkına çeviren dolandırıcılık! 300 kilo altın için 600 rekat namaz kıldılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 19:49:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'da Muhammed üzüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]