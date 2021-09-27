Altınordu'da Mükemmeliyet Merkezi' hayata geçiyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından yapımı süren ve aynı anda toplamda 100 kursiyere eğitim verebilecek olan Mükemmeliyet Merkezi açılışa hazırlanıyor.

Altınordu Belediyesi'nin projesi olan Z Kuşağı Vadisi sosyal kampüsü içerisinde yer alan ve Altınordu Belediyesi hizmet binası üçüncü katında bin 300 metrekare kapalı alanda yapımı tamamlanan Mükemmeliyet Merkezi'nde 4 atölye 6 derslik, 100 kişilik konferans salonu, 20 kişilik toplantı odası, kafeterya, danışma ve yönetim birimleri yer alıyor. Geleceğin mesleklerinin öğretileceği Mükemmeliyet Merkezi'nde robotik kodlama atölyesi, yemek atölyesi, çikolata atölyesi, teknoloji atölyesi olmak üzere 4 atölye ve 6 mesleki eğitim dersliği bulunuyor. Bütün atölyelerde ve dersliklerde aynı anda en az 100 kursiyere eğitim verilebilecek.

Mükemmeliyet Merkezi hakkında açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, merkezin bin 300 metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve 100 Kişiye aynı anda eğitim verileceğini söyledi. Tamamlanan merkezde ahilik kültürünü de yaşatacaklarını söyleyen Başkan Tören, " Karadeniz'in ilk Mükemmeliyet Merkezi'ni burada hayata geçiriyoruz. Mesleki Eğitim mükemmeliyet Merkezimizle İş piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayacağız. Bunun yanında işsizlerin yetenek ve becerilerine göre kendilerini geliştirmeleri ve meslek sahibi olmalarını sağlayacağız. Amacımız bu şehirde gençlerimizin işsizlik sorununa işgücü piyasasında karşılığı olan meslekleri öğreterek çözüm bulmak çare olmak" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'i ziyaret eden AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler İl Koordinatörü, Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ve beraberindeki heyet projeyi başarılı bulduklarını belirterek, Başkan Tören'e çalışmalarında başarılar dilerdi. - ORDU