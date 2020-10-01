Altınordu'da Muzaffer Kocaer sevinci - Son Dakika

Altınordu'da Muzaffer Kocaer sevinci

TÜRK futboluna kazandırdığı genç oyuncularla dikkatleri üzerine çeken TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun bu sezonki yeni kazançlarından biri de 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Muzaffer Kocaer oldu.

Altınordu'da Muzaffer Kocaer sevinci, System.String[]

TÜRK futboluna kazandırdığı genç oyuncularla dikkatleri üzerine çeken TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun bu sezonki yeni kazançlarından biri de 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Muzaffer Kocaer oldu. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu geçen sezon kupada ve ligde 4'er karşılaşmada görev verdiği genç futbolcuyu bu sezon ilk 11'e monte etti. Muzaffer, ilk 3 haftada Menemenspor (D), Bursaspor ve Beypiliç Boluspor'a (D) karşı gösterdiği performansla teknik heyetten tam not aldı. Bursa'nın TSE Arabayatağıspor kulübünden 2016 yılında transfer edilen genç krampon, kırmızı-lacivertlilerin U16, U17, U19, U21 takımlarında oynadıktan sonra Misli.com 2'nci Lig'deki hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralanmadan A takımda şans bulmayı başardı.

Ligde cumartesi günü evinde Ankaraspor'la karşılaşacak Altınordu'da sağ bek Onur iyileşirken, Muhammed ve Kerim'in tedavileri sürüyor. Bu arada Altınordu'da ilk 3 haftada attığı 2 golle dikkatleri üzerine çeken 16 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İnce ile Beşiktaş'tan kiralanan orta saha oyuncusu Oğuzhan, U19 Milli Takımı'na davet edildi. Ay-yıldızlılar, 12-13 Ekim'de Antalya'da Bulgaristan ile iki hazırlık maçı oynayacak. Öte yandan İzmir temsilcisinin listesinde yer alan Yeni Malatyasporlu Mustafa Eskihellaç'ın transferi gerçekleşmedi. Süper Lig ekibini çalıştıran Hamza Hamzaoğlu'nun 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunu kadroda tutma kararı aldığı öğrenildi. Stoper Ravil'i Medipol Başakşehir'e satan Altınordu, savunmaya takviye yapmak istiyor.


Altınordu'da Muzaffer Kocaer sevinci

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Boluspor, Türk, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:04 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da Muzaffer Kocaer sevinci - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Kozalak toplarken elindeki demir çubuk enerji hattına temas eden genç, feci şekilde can verdi İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı İşgal altındaki Karabağ'da Ermenistan-PKK/YPG iş birliğinin görüntüleri ortaya çıktı Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı         
18:39
Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu         
18:08
Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı         
17:42
Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni         
17:36
Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın Sigortacılardan dolu mağduru araç sahiplerine uyarı: 5 iş günü içerisinde başvurunuzu yapın         
16:46
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: CHP'den teklif aldım         
16:00
Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, Çalışandan patronu çılgına çeviren şaka: 2.500 liralık stop lambasını söktü, "İhtiyacım vardı" yazıp 5 lira bıraktı         
15:23
Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı         
14:37
Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı         
13:43
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar Mezar taşına yazılanı gören vatandaşlar "Ölmek istemiyorum" diye dua ediyor         
11:40
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti Beyninde tümör tespit edilen genç şarkıcı Arif Akpınar, hayatını kaybetti         
08:44
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları İbo Show 9 yıl sonra ekranlara bomba gibi dönüyor! İşte ilk konukları         
00:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2020 19:40:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altınordu'da Muzaffer Kocaer sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei