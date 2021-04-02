Altınordu'da Oğulcan çok gözde

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından pazar günü evinde Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu'da orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün'e talipler arttı. Kırmızı-lacivertlilerin altyapısından yetiştirip vitrine çıkardığı 22 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ve Aytemiz Alanyaspor'un nabız yokladığı ifade edildi. Altınordu'nun ise Oğulcan için 3 milyon TL bonservis bedeli istediği ileri sürüldü. Bu sezon Altınordu ile 22 maça çıkan Oğulcan 1945 dakika sahada kalıp 2 kez fileleri havalandırdı.