Altınordu'da Oğulcan takımını hiç yalnız bırakmıyor

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'nun gözde futbolcularından Oğulcan Ülgün, kırmızı lacivertli takımdaki en çok sarı kart gören isim olmasına rağmen kariyerinde bir kez bile kırmızı kart görmeyerek alkış topladı.

İzmir ekibinde 2016-17 sezonundan bu yana A takım formasıyla şans bulan 21 yaşındaki futbolcu ilk yılında 3, ikinci yılında 6, üçüncü yılında ve bu sezon ise 9'ar kez sarı kart gördü. Güçlü fiziğiyle mücadeleci bir oyun sergileyen genç futbolcu, takımını yalnız bırakmamayı başardı. İki kez Ümit Milli Takım formasını terleten Oğulcan, Süper Lig kulüplerinin transfer listesinde yer alıyor.