Altınordu'da Oğulcan telaşı - Son Dakika
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Altınordu'da Oğulcan telaşı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha zaferine imza atan Altınordu'da Oğulcan Ülgün telaşı yaşanıyor.

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TFF 1'inci Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 yenerek bu sezonki ilk dış saha zaferine imza atan Altınordu'da Oğulcan Ülgün telaşı yaşanıyor. Ligde pazartesi günü evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'la karşılaşacak İzmir ekibinde tedavisi süren Oğulcan'ın maça yetişmesi için seferberlik başlatıldı.

Ligde 21'inci haftadaki Eskişehirspor deplasmanında 34'üncü dakikada sakatlanıp sahayı terk etmek zorunda kalan genç ön liberonun sağ üst adalesinde yırtık tespit edilmişti. Osmanlıspor, Adana Demirspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay, Cesar Grup Ümraniyespor ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyen Oğulcan'ın bu hafta iğneyle sahaya çıkması bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, İstanbulspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:35 Kaynak: DHA
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