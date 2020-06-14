Altınordu'da Oğulcan Ülgün belirsiz! Tamamen iyileşmedi...

Ligde bir an önce kümede kalmayı garantilemek isteyen Altınordu sırasıyla Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) karşılaşacak.

Kırmızı-lacivertli takımın önemli isimlerinden biri olan Oğulcan, lige ara verilmeden önceki son 6 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada iyileşip takımla çalışmalara başlayan genç ön liberonun son dönemde adalesinde sertleşme olduğu belirtildi.

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