Altınordu'da Oğulcan Ülgün belirsiz! Tamamen iyileşmedi... - Son Dakika

Altınordu'da Oğulcan Ülgün belirsiz! Tamamen iyileşmedi...

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada iyileşip takımla çalışmalara başlayan genç ön liberonun son dönemde adalesinde sertleşme olduğu belirtildi.

Altınordu'da Oğulcan Ülgün belirsiz! Tamamen iyileşmedi..., System.String[]

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada iyileşip takımla çalışmalara başlayan genç ön liberonun son dönemde adalesinde sertleşme olduğu belirtildi.

Teknik heyet tarafından dinlendirilen Oğulcan salı günü yeniden kontrolden geçirilecek.

Kırmızı-lacivertli takımın önemli isimlerinden biri olan Oğulcan, lige ara verilmeden önceki son 6 karşılaşmada sakatlığı nedeniyle görev alamamıştı.

Süper Lig ekiplerinin takip ettiği 22 yaşındaki futbolcunun 21 Haziran'da deplasmanda oynanacak Boluspor maçında forma giyip giyemeyeceği hafta içinde netlik kazanacak.

İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Yusuf Yalçın, sezonu kapatan kaleci Ali Emre ve sakatlıktan çıkan stoper Mehmet Enes kadroda yer almayacak.

Ligde bir an önce kümede kalmayı garantilemek isteyen Altınordu sırasıyla Boluspor (D), Keçiörengücü, Adanaspor (D), Bursaspor (D), Giresunspor ve Ekol Göz Menemenspor'la (D) karşılaşacak.

Koronavirüs, Altınordu, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 01:18 

Son Dakika Spor Altınordu'da Oğulcan Ülgün belirsiz! Tamamen iyileşmedi... - Son Dakika Spor
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