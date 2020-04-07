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Altınordu'da Oğulcan Ülgün formaya hasret
6 saat önce
Ligin 21'inci haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda oynanan maçın 34. dakikasında sakatlanıp sahayı terk eden ve sağ üst adalesinde yırtık tespit edilen genç futbolcu, bu süre zarfında 7 maçı kaçırdı.
Ligin 21'inci haftasında Eskişehirspor ile deplasmanda oynanan maçın 34. dakikasında sakatlanıp sahayı terk eden ve sağ üst adalesinde yırtık tespit edilen genç futbolcu, bu süre zarfında 7 maçı kaçırdı.
Küresel salgın nedeniyle lige verilen arada tamamen iyileştiğini belirten 21 yaşındaki ön libero, "Artık takımımla birlikte antrenmanlara çıkmayı bekliyorum ve formamı giyerek takıma katkı sağlamak istiyorum" dedi. Sakatlık döneminde arkadaşlarını tribünden desteklediğini söyleyen Oğulcan, "İnşallah kısa süre içinde tekrar futbola döneriz" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:09
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