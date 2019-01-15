Altınordu'da Okan'a Özel İzin
1 saat önce
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da ara transfer döneminde yuvaya dönen Okan Derici, özel izinle antrenmanlara çıkmaya başladı.
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu
'da ara transfer döneminde yuvaya dönen Okan Derici, özel izinle antrenmanlara çıkmaya başladı. Gazişehir Gaziantep
'ten ayrıldıktan sonra geçen hafta çarşamba günü kırmızı-lacivertli ekibin Antalya
kampına katılan Okan, fesih işlemleri sona ermemesi nedeniyle sadece bireysel olarak salonda çalıştı. İzmir
temsilcisi Okan'ın idmansız kalmaması için hafta sonunda Gaziantep kulübünden yazılı izin istedi. Gazişehir Gaziantep'in bu talebe onay vermesi üzerine 25 yaşındaki futbolcu dün takımla antrenmanlara başladı. Okan'ın mukavelesi feshedildikten sonra yarın resmen Altınordulu olması bekleniyor. - İzmir
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:28 Kaynak: DHA
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