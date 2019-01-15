Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Okan'a Özel İzin

Altınordu'da Okan'a Özel İzin

1 saat önce

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da ara transfer döneminde yuvaya dönen Okan Derici, özel izinle antrenmanlara çıkmaya başladı.

Altınordu'da Okan'a Özel İzin, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da ara transfer döneminde yuvaya dönen Okan Derici, özel izinle antrenmanlara çıkmaya başladı. Gazişehir Gaziantep'ten ayrıldıktan sonra geçen hafta çarşamba günü kırmızı-lacivertli ekibin Antalya kampına katılan Okan, fesih işlemleri sona ermemesi nedeniyle sadece bireysel olarak salonda çalıştı.

İzmir temsilcisi Okan'ın idmansız kalmaması için hafta sonunda Gaziantep kulübünden yazılı izin istedi. Gazişehir Gaziantep'in bu talebe onay vermesi üzerine 25 yaşındaki futbolcu dün takımla antrenmanlara başladı. Okan'ın mukavelesi feshedildikten sonra yarın resmen Altınordulu olması bekleniyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:28 Kaynak: DHA

Spor
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