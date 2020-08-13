Altınordu'da Okan ayrılıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da orta saha oyuncusu Okan Derici kulüpten ayrılma kararı aldı. İzmir ekibi yeni sezon hazırlıklarına geçen cuma başlarken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'ndan izin alan Okan çalışmalara katılmıyor. Hüseyin Eroğlu'nun yeni sezonda altyapıdan yetişen genç orta saha oyuncusu Burak İnce'ye ilk 11'de daha fazla süre vermeyi planladığı öğrenilirken, yedek kalmak istemeyen Okan'ın devamlı oynayabileceği bir takıma gitmek istediği dile getirildi.

Kendisine kulüp arayan Okan'la 1. Lig'den bazı kulüplerin ilgilendiği ifade edilirken, Altınordu ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan 27 yaşındaki gurbetçi oyuncu kırmızı-lacivertli takımdan ayrılan 7'nci futbolcu olacak. Geçen sezon 25 maçta görev alan Okan Derici 3'ü penaltıdan olmak üzere 5 gol, 3 asistle takımına katkı sağlamıştı. Altınordu'da yeni sezon öncesi Berkay Samancı, Yasin Ozan, Kemal Rüzgar, Ali Yaşar ve Batuhan Kırdaroğlu ile yollar ayrılırken, kaleci Ali Emre Yanar, Niğde Anadolu FK'ya kiralandı.