Son Dakika Haberleri: Altınordu'da okan dönüyor
Son Dakika Spor Haber

Altınordu'da okan dönüyor

28 dakika önce

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altınordu'da orta sahanın önemli isimlerinden Okan Derici'nin iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Altınordu'da okan dönüyor, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Adana Demirspor'la karşılaşacak Altınordu'da orta sahanın önemli isimlerinden Okan Derici'nin iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sezonun ilk haftasında 18 Ağustos'ta Bolu'da oynanan Hatayspor maçında sakatlanan Okan, iç yan bağlarındaki esneme ve zedelenme nedeniyle Fatih Karagümrük, Akhisarspor (D), Eskişehirspor ve Osmanlıspor (D) maçlarında forma giyemedi. Hafta başında takımla çalışmalara başlayan 26 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor randevusunda şans verilmesi halinde görev alabileceği belirtildi.

ÜÇ GENCE ALKIŞ

Altınordu'da üç genç futbolcu dün Ziraat Türkiye Kupası'nda sergiledikleri performansla alkış topladı. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta 1922 Konyaspor'u penaltı atışlarıyla 4-2 yenerek tur atlayan kırmızı-lacivertlilerde, kaleci Ali Emre, sağ bek Onur Taha ve orta saha oyuncusu Muzaffer performanslarıyla beğeni topladı. Altyapı karşılaşmalarını takip edip takımın lig maçlarına gelmeyen, Tire'de oynanan müsabakayı ise tribünden izleyen Başkan Seyit Mehmet Özkan, özellikle sağ bek Onur Taha'yı ayakta alkışlayarak genç savunmacıyı onurlandırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yeni kanalı resmen açıkladı
Eljif Elmas'tan muhteşem gol! Kale arkasından attı Can Yaman ve tenisçi Maria Sakkari partide tanıştı Kuzeninin yerine ringe çıkan Bulgar boksör Boris Stanchov hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:12:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da okan dönüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]