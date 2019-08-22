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Altınordu'da Okan şoku

1 saat önce

TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında Bolu'da Hatayspor'a 1-0 yenilerek perdeyi mutsuz açan Altınordu'da Okan Derici'nin ciddi şekilde sakatlanması kurmayları şoke etti.

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TFF 1. Lig'de sezonun ilk maçında Bolu'da Hatayspor'a 1-0 yenilerek perdeyi mutsuz açan Altınordu'da Okan Derici'nin ciddi şekilde sakatlanması kurmayları şoke etti. Hatayspor karşısında sakatlıkları bulunan Fatih ve Kemal'in yokluğunda forvet olarak görev yapan Okan'ın sol diz iç yan bağlarında esneme ve zedelenme meydana geldi. Yapılan kontrollerde 26 yaşındaki futbolcunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Fatih Karagümrük ve Akhisarspor maçlarında kesin olarak forma giyemeyecek deneyimli futbolcunun milli aranın ardından iç sahadaki Eskişehirspor müsabakasıyla sahalara dönebileceği kaydedildi. Hücumda görev yapan futbolcularının yaşadığı sakatlıklardan dolayı sıkıntıya giren teknik direktör Hüseyin Eroğlu, Yasin Ozan'ın transferiyle rahatladı. Son olarak Giresunspor'da top koşturup, kırmızı-lacivertlilerle 1 yıllık mukavele yapan 27 yaşındaki futbolcunun cumartesi günü oynanacak Karagümrük maçına 11'de çıkması bekleniyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Altınordu, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:40 Kaynak: DHA
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