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Altınordu'da Okan suskun kaldı

7 saat önce

TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçına odaklanan ateş hattındaki Altınordu'da, orta saha oyuncusu Okan Derici, ilk 10 haftada sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı.

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TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçına odaklanan ateş hattındaki Altınordu'da, orta saha oyuncusu Okan Derici, ilk 10 haftada sergilediği performansla beklentilerin uzağında kaldı. Sakatlığı nedeniyle 4 maçı kaçırıp 6 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu henüz gol atma başarısı gösteremeyerek eski günlerini arattı.

Kurmaylar teknik kapasitesi yüksek bir oyuncu olan Okan'dan skora katkı sağlamasını bekliyor. 2016-17'de yarım sezon oynadığı Altınordu'ya geçen sezon devre arasında dönen Okan, 18'inci haftada İzmir'de 1-0'lık zaferle sonuçlanan Balıkesirspor maçında 71'inci dakikada oyuna girip, 88'inci dakikada frikikten rakip fileleri sarsmıştı. Okan'ın Altınordu formasıyla toplam 9 golü bulunuyor.


Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Altınordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:33 Kaynak: DHA
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