Altınordu'da Onur ışık verdi - Son Dakika
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Altınordu'da Onur ışık verdi

6 saat önce

TFF 1. Lig kulübü Altınordu'da bu sezon A takıma yükselen sağ bek Onur Taha Takır, forma şansı bulduğu maçlarda sergilediği performansla beğeni kazandı.

Altınordu'da Onur ışık verdi, System.String[]

TFF 1. Lig kulübü Altınordu'da bu sezon A takıma yükselen sağ bek Onur Taha Takır, forma şansı bulduğu maçlarda sergilediği performansla beğeni kazandı. İzmir ekibinin altyapısından yetişen 20 yaşındaki milli futbolcu, ilk kez deneyim yaşadığı 1. Lig'de 10 maçta görev alıp, 1 asist yaparak alkış aldı. Onur, Altınordu'da ilk kez 1922 Konyaspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sahaya çıktı. Geçen sezon Niğde Anadolu FK'da kiralık oynayarak deneyim kazanan genç savunmacı, "1. Lig'de forma giymek gerçekten çok zor. Ancak, Altınordu Futbol Akademisi'nde sonra gittiğim Niğde Anadolu FK'da tecrübe kazanmam işimi kolaylaştırdı" dedi.

Keçiörengücü ile oynanan maçta omzundan sakatlandığını da hatırlatan Onur Taha, "O sakatlık olmasaydı çok daha iyi durumda olacaktım. Koronavirüs sonrası en iyi durumda geri döneceğim" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:06 Kaynak: DHA

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