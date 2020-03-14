Altınordu'da ortak kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika

Altınordu ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları sürüyor.

Altınordu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda başlatılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin ibadethane, kahvehane, spor tesisleri ve dernekler gibi toplu yaşam alanlarını dezenfekte ettiği aktarılan açıklamada, ayrıca vatandaşların sıkça kullandığı toplu taşıma araçları ve şehir içi taksilerde de aynı işlemin uygulandığı kaydedildi.