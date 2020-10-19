Altınordu'da Özkan reçeteyi verdi - Son Dakika

Altınordu'da Özkan reçeteyi verdi

19.10.2020 12:00
Altınordu'da Özkan reçeteyi verdi, System.String[]

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da geçen hafta emeklilik yaşının geldiğini dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda bir yazı yayınladı.

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da geçen hafta emeklilik yaşının geldiğini dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, kulübün nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda bir yazı yayınladı. Başkan Özkan, "Altınordu Arması Yediemini olarak ancak tohum atabilirim, filizler çıkarılmasına katkı koyabilirim. Önemli olan Altınordu'nun geleceğini sağlam temeller üzerine oturtmak. Altınordu'da patronaj dönemi bitiyor, kurumsal yönetim dönemi başlıyor" diye konuştu.

Başkan Özkan şöyle devam etti:

"A takımımız buz dağının görünen yüzü, vitrinimiz. Geride koskoca bir organizasyon var. Taraftarımız 5 bin olsun, 10 bin olsun diye bir iddiamız yok. 83 milyonun gönlünde yerimiz olsun istiyoruz. Herkesin ikinci takımı olmaya adayız. A takımımız amaç değil araç. Birinci amacımız, bu toprakların çocuklarına sporu sevdirmek. İkinci amacımız, içlerinden seçilmiş doğal yetenekli olanlarına ileri futbol eğitimi vererek gerçek profesyonel futbolcular olmalarını sağlamak.""Üçüncü amacımız, futbolcu yetiştiriciliğinde dünya çapında söz sahibi bir kulüp olmak. Dördüncü amacımız, çoğunluğu öz kaynağından yetişmiş olan futbolculardan kurulu A takımımız ile Süper Lig'de kalıcı olmak. Beşinci amacımız, çoğunluğu öz kaynağından yetişmiş olan futbolculardan kurulu A takımımız ile Süper Lig'de ilk 5'e oynamak ve Avrupa kupalarında sürekli yer almak. Bütün bunları yapmak bir insan ömrü ile olacak işler değil. Önemli olan Altınordu'nun nesiller boyu aynı felsefe ile yönetilmesini sağlayacak yapıyı kurmak."DENK BÜTÇE YÖNETİMİ

Altınordu'yu A takım, hazırlayıcı takım, akademi, futbol okulları, mağaza, temsil ve sporcu sağlığından oluşan 7 icra kurulunun yöneteceğini belirten Başkan Seyit Mehmet Özkan, "İcra kurulları, belirlenen ilkeler doğrultusunda ve planlanan denk bütçelere sadık kalarak yönetim sergileyeceklerdir. 2020-21 sezonu A takım gider bütçesi 24 milyon TL, futbolcu ücretleri, giderler yüzde 40'ı aşamaz. Personel ücretleri, SGK ve vergi ödemeleri yüzde 20'den aşağı olamaz. Oyuncu kadrosu en fazla 25 olmalıdır. Kadroda öz kaynak oyuncu sayısı en az 10 olmalıdır. Öz kaynak oyuncu oynatma süresi en az yüzde 34 olmalıdır" dedi. Özkan, hazırlayıcı takım, akademi, futbol okulları, organizasyonlar ve oyuncu satışlarıyla ilgili de ayrıntılı bir rapor yayınladı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Seyit Mehmet Özkan, Altınordu, Emekli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altınordu'da Özkan reçeteyi verdi - Son Dakika Spor

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