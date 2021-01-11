Altınordu'da pandemi etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Altınordu Belediyesi'nce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında uygulanan organizasyonlar sürüyor.

Altınordu Belediyesi'nin, 'Pandemi Etkinlikleri' adıyla gerçekleştirdiği organizasyonları sürüyor. Altınordu Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen ve Ordulu genç sanatçılar sahne aldığı konserde, sanatçılar ve orkestralar vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasında güzel anlar yaşattı. Konser, belediyenin ve Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in resmi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanarak, çok sayıda vatandaşın izlemesi sağlandı.

Konsere, mahalledeki vatandaşlar da binalarda eşlik etti. - ORDU