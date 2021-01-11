Altınordu'da pandemi etkinlikleri sürüyor - Son Dakika

Altınordu'da pandemi etkinlikleri sürüyor

11.01.2021 17:13
Altınordu'da pandemi etkinlikleri sürüyor, System.String[]

Altınordu Belediyesi'nce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında uygulanan organizasyonlar sürüyor.

Altınordu Belediyesi'nce hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında uygulanan organizasyonlar sürüyor.

Altınordu Belediyesi'nin, 'Pandemi Etkinlikleri' adıyla gerçekleştirdiği organizasyonları sürüyor. Altınordu Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen ve Ordulu genç sanatçılar sahne aldığı konserde, sanatçılar ve orkestralar vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasında güzel anlar yaşattı. Konser, belediyenin ve Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in resmi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanarak, çok sayıda vatandaşın izlemesi sağlandı.

Konsere, mahalledeki vatandaşlar da binalarda eşlik etti. - ORDU

Altınordu'da pandemi etkinlikleri sürüyor
Altınordu'da pandemi etkinlikleri sürüyor

Altınordu Belediyesi, Altınordu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Altınordu'da pandemi etkinlikleri sürüyor - Son Dakika


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