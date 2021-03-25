Altınordu'da Rahmi formayı kaptı
25.03.2021 12:36
Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon Süper Lig'e çıkma yarışı veren Altınordu'da altyapıdan A takıma alınan isimler arasında yer alan stoper Rahmi Salih Kaya, son haftalarda sergilediği performansla ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı başardı.
Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon Süper Lig'e çıkma yarışı veren Altınordu'da altyapıdan A takıma alınan isimler arasında yer alan stoper Rahmi Salih Kaya, son haftalarda sergilediği performansla ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı başardı.
Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sağ bekte kullanmaya başladığı Rahmi'yi son 7 maçta ilk 11'de oynattı. Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki savunmacı son olarak Ümit Milli Takım'a davet edildi. Rahmi, daha önce alt yaş gruplarında 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti.
- İzmir
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