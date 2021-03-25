Altınordu'da Rahmi formayı kaptı

Spor Toto 1'inci Lig'de bu sezon Süper Lig'e çıkma yarışı veren Altınordu'da altyapıdan A takıma alınan isimler arasında yer alan stoper Rahmi Salih Kaya, son haftalarda sergilediği performansla ilk 11'in vazgeçilmezi olmayı başardı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, sağ bekte kullanmaya başladığı Rahmi'yi son 7 maçta ilk 11'de oynattı. Sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki savunmacı son olarak Ümit Milli Takım'a davet edildi. Rahmi, daha önce alt yaş gruplarında 26 kez ay-yıldızlı formayı terletti.

- İzmir