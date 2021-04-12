Altınordu'da Ramazan ayı öncesinde denetimler arttırıldı - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde denetimlerini arttırdı.

Korona virüs salgınının önlenmesi ve yayılımının durdurulabilmesi amacıyla alınan kararlar gereği toplum sağlığı açısından denetimler yapan Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayını da dikkate alarak tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında etiket ve fiyat denetimleri de gerçekleştiriyor. Zabıta ekiplerinin, Ramazan ayı öncesi alışveriş merkezleri, gıda üretim ve satışı yapan işyerleri ile pazar yerlerinde denetimleri devam ediyor.

Ramazan ayı öncesinde sıkılaşan denetimler hakkında konuşan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, amaçlarının vatandaşların hem sağlığını hem de haklarını korumak olduğunu söyledi. Huzur içerisinde bir Ramazan ayı geçirmeyi amaçladıklarını ifade eden Başkan Tören, "Tüm çabamız vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru içindir. Ramazan ayı öncesi yaptığımız denetimlerle hem vatandaşlarımızın hem de esnafımızın sağlığını korumayı amaçlıyoruz. Bizim kentimiz zaten öteden beri huzurun ve güvenin şehridir. Altınordu Belediyesi olarak, ramazan ayının sevincini, mutluluğunu ve bereketini tüm şehrimize yayabilmek için bu ramazanda da tüm imkanlarımız ve ekiplerimizle sahada olacağız. Hemşehrilerimize ve İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi. - ORDU