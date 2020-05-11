Altınordu'da Ramazan coşkusu evlere taşındı - Son Dakika

Altınordu Belediyesi korona virüs salgını dolayısıyla buruk geçen Ramazan ayı coşkusunu, sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerin akşamlarında farklı mahallelerde yaptığı ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınladığı 'Ramazan-ı Şerif 'Aşkın yolculuğu' programıyla evlere taşımaya devam ediyor.



'İnsana Hizmet ve Hürmet Eden Belediyecilik' anlayışıyla çalışmalarına devam eden Altınordu Belediyesi, korona virüs salgını dolayısıyla hüzünlü geçen Ramazan ayında da etkinliklerine devam ediyor. Günlük sıcak yemek dağıtımı başta olmak üzere, gıda paketi desteği ve vatandaşları sahura uyandırma uygulamalarıyla beğeni toplayan Altınordu Belediyesi, bu etkinliklere bir yenisini daha ekledi.



Sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanıyor



Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan 'Ramazan-ı Şerif 'Aşkın yolculuğu' program ile Ramazan coşkusu evlere taşındı. Sokağa çıkma kısıtlaması olan günlerde her gün bir başka mahallede olmak üzere planlanan programın ilki Altınordu Belediyesi önünde start aldı. İkinci gün Karacaömer Memurkent Konutlarında gösterime giren etkinlik Altınordu Belediyesi sosyal medya hesaplarından da yayınlanarak vatandaşların evlerine ulaşması sağlandı. Sokağı çıkma kısıtlaması bulunan günlerde mahallelerde ve toplu konut alanlarında düzenlenen program vatandaşlara moral kaynağı oluyor. - ORDU