Altınordu'da ravil gururu
1 saat önce
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir'in Ümit Milli Takım'a davet edilmesi büyük sevinç yarattı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:38 Kaynak: DHA
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu
'da 16 yaşındaki stoper Ravil Tagir'in Ümit Milli Takım'a davet edilmesi büyük sevinç yarattı.
Ümit Milli Takım'ın 6 Eylül
tarihinde Kocaeli
'de İngiltere
ile yapacağı 2021 U21 Avrupa
Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Ravil, 20-21 yaş ortalamasına sahip takıma girerek adeta uzun atladı. Kazakistan
doğumlu olan genç savunmacı, geçen sene Türk vatandaşlığına geçti. Bu sezon Altınordu ile profesyonel sözleşme imzalayan Ravil, ligde Hatayspor
ve Fatih Karagümrük
maçlarında 90 dakika sahada kaldı. Ümit Milli kafilenin en genç ismi olan Ravil, U15 ve U16'da ay-yıldızlılarla toplam 16 maça çıktı.
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