Altınordu'da Ravil imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapıdan profesyonel yaptığı 14 oyuncudan biri olan Ravil Tagir, hiçbir şart öne sürmeden sözleşme imzaladı. Altınordu Futbol Akademesi'nde 4 yılını geride bırakan 16 yaşındaki oyuncunun ailesi müjdeli haberi alır almaz Başkan Seyit Mehmet Özkan'ı arayıp teşekkür etti. "Çocuk bizim, futbolcu Altınordu'nun" diyen baba Gülali Tagir, "Oğlum Ravil, Altınordu sayesinde bu noktaya ulaştı, milli takıma kadar yükseldi. Oğlumun kariyeri için en doğru kararı yine Altınordu verecektir" dedi.

Özkan ise Ravil'i bir gün İngiltere Premier Lig'de izleyeceklerini belirterek, "Akademideki tüm çocuklarımızın aileleri ile kendimizi akraba gibi görüyoruz. Tagir ailesi, bizleri çok mutlu eden ve gururlandıran bir yaklaşımda bulundu. Bu imza, yıllardır yaptığımız doğru kariyer planlaması ve güvenin sonucudur" diye konuştu. 2003 doğumlu Ravil Tagir, Altınordu U17 takımı ile bu sezon Türkiye şampiyonluğu yaşayıp toplamda 15 kez ay-yıldızlı formayı giydi. Kırmızı-lacivertlilerde genç stoper Recep Yemişci tecrübesi kazanması için hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'ya kiralandı





- İzmir