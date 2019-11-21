Altınordu'da Ravil telaşı

TFF 1'inci Lig'de pazartesi günü evinde Boluspor'la karşılaşacak Altınordu'da genç stoper Ravil'in durumu belirsizliğini koruyor. Balıkesirspor deplasmanında maçtan önce ısınırken dizinden sakatlanarak son anda kadrodan çıkarılan 16 yaşındaki savunmacı milli maç nedeniyle lige verilen arada fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.
Takımla idmanlara bugün başlayan Ravil kısa süre içinde idman eksiğini kapatmaya çalışacak. Sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takım'da da forma giyemeyen genç defans oyuncusunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Altınordu'da sezon başında profesyonel sözleşme imzalayan Kazakistan asıllı Ravil Tagir, ilk 11'in vazgeçilmez isimleri arasına girmeyi başardı.