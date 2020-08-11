Altınordu'da rota Mirkan'a döndü

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da forvet arayışlarını sürdüren yönetim, gündemine yeniden Mirkan Aydın'ı aldı. Geçen sezon Yılport Samsunspor'da kiralık oynayan Medipol Başakşehirli santrfor Atabey Çiçek'in Belçika kulübü Westerlo'ya transfer olması üzerine kırmızı-lacivertliler eski oyuncusu Mirkan'la görüşmeleri sıklaştırdı. Hatayspor formasıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Mirkan'ın kulübünde mutlu olmadığı ve İzmir temsilcisine dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Altınordu, sözleşmeleri sona eren forvetleri Kemal ve Yasin'le yollarını ayırmıştı.

AKADEMİ YENİDEN BAŞLADI