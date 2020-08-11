Altınordu'da rota Mirkan Aydın'a döndü

Geçen sezon Yılport Samsunspor'da kiralık oynayan Medipol Başakşehirli santrfor Atabey Çiçek'in Belçika kulübü Westerlo'ya transfer olması üzerine kırmızı-lacivertliler eski oyuncusu Mirkan'la görüşmeleri sıklaştırdı.

Hatayspor formasıyla Süper Lig'e yükselme sevinci yaşayan Mirkan'ın kulübünde mutlu olmadığı ve İzmir temsilcisine dönmeye sıcak baktığı iddia edildi. Altınordu, sözleşmeleri sona eren forvetleri Kemal ve Yasin'le yollarını ayırmıştı.

AKADEMİ YENİDEN BAŞLADI

Altınordu Futbol Akademisi'nin kapıları 5 aylık koronavirüs pandemisi arasından sonra yeniden açıldı. Yeni sezon hazırlıklarına Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'nde start veren U19/18 ve U17 takımlarını Başkan Seyit Mehmet Özkan yalnız bırakmadı.

Başkan Özkan, açılış töreninde, "Eğitime ve gelişime en fazla ihtiyaç duyduğunuz aylarda yaşanan bu durumun olumsuz etkileri olacak. Gelinen noktadan herkesin ders alması gerekir. Tüketim odaklı olduğumuz, günlük yaşadığımız, doğaya, bitkilere ve hayvanlara değer vermediğimiz sürece bu tarz sorunlar yaşayacağız" dedi.