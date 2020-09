Altınordu'da sağlık çalışanlarına otopark ücretsiz - Son Dakika

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, korona virüsü salgını sürecinde gece-gündüz demeden görev yapan sağlık çalışanlarının Altınordu Belediyesi'ne ait tüm otoparklardan ücretsiz yararlanacağını söyledi.

Korona virüsü salgının ülkemizde görüldüğü mart ayından bu yana sağlık çalışanlarının gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalıştığını ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Pandemi sürecinin şüphesiz en önemli kahramanları sağlık çalışanlarımız. Mart ayından bu yana ailelerinden ve çocuklarından ayrı kalarak toplum sağlığını korumak adına salgınla kahramanca mücadele ediyorlar. Gösterdikleri fedakarlıklarının karşılığı olmasa bile biz de Altınordu Belediyesi olarak bir nebze de olsa kendilerine destek olmak amacıyla belediyemize ait tüm otoparklarımızı 31 Aralık tarihine kadar ücretsiz hizmetlerine sunduk. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan ve her an, her koşulda yanımızda olan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Salgına karşı mücadelenin devam ettiğini aktaran Başkan Tören, sağlık çalışanlarının hayatları pahasına verdiği mücadele, milletin dikkat ve sabrıyla elde edilen kazanımların heba olmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uyulması gerektiğini sözlerine ekledi. - ORDU