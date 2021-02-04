Altınordu'da sahilde yeşillendirme çalışması yapıldı - Son Dakika

Altınordu'da sahilde yeşillendirme çalışması yapıldı

04.02.2021 14:35
Altınordu'da sahilde yeşillendirme çalışması yapıldı, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesindeki sahili saksı çalışmasıyla yeşillendirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesindeki sahili saksı çalışmasıyla yeşillendirdi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, yaptığı yazılı açıklamada, yapılan yeşillendirme çalışması ile alanın daha estetik ve kullanışlı bir hale getirildiğini belirtti.

Kentin daha estetik bir görünüme kavuşturulması için mevcut projelere vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda zaman zaman dokunuşlar yaptıklarını aktaran Alp, "Benzer çalışmayı Altınordu sahilimizde de hayata geçirdik. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığımız tarafından yapılan çalışmayla 700 metrelik sahil bandında, 427 metre alan gabion saksı yerleştirilerek yeşillendirildi. Son yıllarda popüler hale gelen, içerisinde kaya ve taş parçaları bulunan çelik ter örgüden yapılan gabion saksılarımıza mevsimlik çiçek dikimi de yaptık." ifadesini kullandı.

Alp, yaptıkları çalışmanın sahile de çok yakıştığına işaret ederek, " Karadeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip Ordu'da, sahilimizi estetik bir çalışmayla taçlandırdık. Yaptığımız çalışma vatandaşlarımızdan da tam not aldı. İlimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.?

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Altınordu'da sahilde yeşillendirme çalışması yapıldı - Son Dakika


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