Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Sarı Kart Alarmı

Altınordu'da Sarı Kart Alarmı

2 saat önce

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Hatayspor'la 2-2 berabere kalarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu'da pazar günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı öncesi teknik heyetten sarı kart sınırında yer alan 5 futbolcuya uyarı geldi.

Altınordu'da Sarı Kart Alarmı, System.String[]


SPOR Toto 1. Lig'de evinde Hatayspor'la 2-2 berabere kalarak Play-Off hattındaki yerini kaybeden Altınordu'da pazar günü deplasmanda oynanacak İstanbulspor maçı öncesi teknik heyetten sarı kart sınırında yer alan 5 futbolcuya uyarı geldi. Ligde kritik haftalara girdiklerini ve her oyuncusuna ihtiyacı olduğunu dile getiren teknik direktör Hüseyin Eroğlu; forvet Serdar, sağ kanat Sefa, orta saha oyuncusu Alican ve sol bekler Ali ile Yusuf'tan kart görmeme konusunda dikkatli olmalarını istedi. Bu futbolcular İstanbulspor deplasmanında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Eskişehirspor deplasmanında görev alamayacak. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:56 Kaynak: DHA

Hatayspor, İstanbulspor, Altınordu, Spor
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