Altınordu'da Sedat olmadı - Son Dakika
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Altınordu'da Sedat olmadı

6 saat önce

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'dan sol kanat Sedat Şahintürk'e talip oldu.

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TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu, ara transfer döneminde Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'dan sol kanat Sedat Şahintürk'e talip oldu. Denizlispor yönetimi, İzmir ekibinin ısrarlı teklifini reddetti. Denizlispor'da kiralık olarak oynayan Beşiktaşlı Sedat ilk yarıda ligde sadece 1 maçta şans buldu. Bu nedenle Altınordu, "Sedat'ı oynatmıyorsunuz, biz alalım" teklifinde bulundu. Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in yönetime, "İkinci yarıda Sedat'tan faydalanacağım" raporu vermesi üzerine transfer rafa kalktı. Altınordu daha önce Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da forma giydiği dönemde de 23 yaşındaki oyuncuya talip olmuş ancak anlaşma sağlanamamıştı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:28 Kaynak: DHA
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