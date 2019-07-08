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Altınordu'da Serdar feshetti

46 dakika önce

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi devam etmesine rağmen teknik heyetin raporuyla kadrodan elenenen forvet Serdar Deliktaş, kulüple bağlarını resmen kopardı.

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SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi devam etmesine rağmen teknik heyetin raporuyla kadrodan elenenen forvet Serdar Deliktaş, kulüple bağlarını resmen kopardı. Geçen sezon Gazişehir Gaziantep'ten büyük ümitlerle transfer edilen ancak yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında bir performans sergileyen tecrübeli santrfor, kulüpten alacaklarını silerek sözleşmesini feshetti. 
Serdar'ın yeni sezon öncesi 2. Lig temsilcisi Manisa Büyükşehir Belediyespor'la temas halinde olduğu öğrenildi. Deneyimli forvet geçen sezon Altınordu'da 19 maçta görev alıp, 6 kez rakip fileleri sarstı.
Öte yandan Afjet Afyonspor'dan stoper Ersel'in transferi bonservis engeline takıldı. Futbolcunun kulübüyle yaşadığı sorunu çözmesi halinde Altınordu oyuncuya resmi sözleşme imzalatacak.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:56 Kaynak: DHA
Serdar Deliktaş, Gaziantep, Altınordu, Spor
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