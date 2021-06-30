Altınordu'da Sinan Bezircilioğlu dernek başkanı oldu

ALTINORDU Spor Kulübü Derneği'nin seçimli genel kurulu Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı ve Sinan Bezircilioğlu başkanlık bayrağını camianın sembol ismi Samim Süloş'tan devraldı. 107 üyenin oy kullandığı kongrenin divan başkanlığını Kenan Akseki yaptı. İki listeli genel kurulda İlyas Gönen, oylamadan hemen önce "Kazanan Altınordu" olsun diyerek listesini geri çekti, Süloş, Gönen ve Bezircilioğlu bunun üzerine kürsüde birbirlerine sarılarak günün en güzel fotoğrafını verdi.

Sinan Bezircilioğlu, böylelikle tek listeli genel kurulda oy birliği ile bayrağı Samim Süloş'tan devraldı. Süloş'a hizmetleri için teşekkür eder Bezircilioğlu, kendisini özel bir plaketle onurlandırdı.