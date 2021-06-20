Altınordu'da Sinan gidici
20.06.2021 13:47
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun önemli oyuncularından stoper Sinan Osmanoğlu, kırmızı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor.
TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'nun önemli oyuncularından stoper Sinan Osmanoğlu, kırmızı-lacivertli kulübe veda etmeye hazırlanıyor. Sözleşmesi sona erdikten sonra yönetimle masaya oturan tecrübeli savunmacının kendisine sunulan teklifi düşük bulduğu öğrenildi. Başka kulüplerden teklif alan Sinan'ın hafta içinde yeni kulübüyle sözleşme imzalaması bekleniyor. Altınordu'da toplam 8 sezon forma giyen 1.97 boyundaki tecrübeli defans oyuncusuna son olarak Yılport Samsunspor'un teklif sunduğu bildirildi. Kaptanlık görevini üstlenen Sinan Osmanoğlu'na Süper Lig'den düşen Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Ankaragücü de talip olmuştu. Sinan büyük ihtimalle geçen sezon Play-Off finali oynayan Altınordu'dan ayrılan 6'ncı futbolcu olacak.
Son Dakika 14:23 Beşiktaş'tan Cyle Larin kararı: 135 milyon TL getiren onu alır 13:54 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu 13:34 Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış 13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı 13:31 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu 11:52 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti 11:19 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti 09:59 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu