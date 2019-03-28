Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Sinan Şoku

Altınordu'da Sinan Şoku

2 saat önce

Spor Toto 1'inci Lig'de 2 Nisan Salı günü evinde Osmanlıspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu'da stoper Sinan Osmanoğlu'nun ciddi şekilde sakatlanması şok etkisi yarattı.

Altınordu'da Sinan Şoku, System.String[]


Spor Toto 1'inci Lig'de 2 Nisan Salı günü evinde Osmanlıspor'la karşı karşıya gelecek Altınordu'da stoper Sinan Osmanoğlu'nun ciddi şekilde sakatlanması şok etkisi yarattı. Göztepe ile geçen hafta oynanan hazırlık müsabakasında sol arka adalesine darbe alan futbolcuda kas hasarı oluştuğu belirtildi. Çekilen MR sonucunda Sinan'ın 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. 

Gelen sakatlık haberiyle sarsılan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun tecrübeli savunmacının yokluğunda kalan maçlarda savunmanın göbeğinde Enes Sığırcı ya da Recep Yemişçi'ye şans vermesi bekleniyor. Bu sezon 25 maçta 2 bin 250 dakika sahada kalıp istikrarlı bir performans ortaya koyan Sinan, 1 kez fileleri sarstı. Altınordu, son 8 haftaya girerken 45 puanla 6'ncı basamakta bulunuyor. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:26 Kaynak: DHA

Sinan Osmanoğlu, Altınordu, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Altınordu Forması Giyen Erce Kardeşler'i Kadrosuna Katıyor Fenerbahçe'nin En Değerli İsmi Moses Karius'un Değeri 5 Milyon Euro Düştü Eski Yenge Jelena, Yasak Aşk Yaşadığı Boşnak Futbolcunun Peşine Mafya Taktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 13:30:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da Sinan Şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]