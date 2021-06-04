Altınordu'da Sinan süre istedi

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'da sözleşmesi sona eren Sinan Osmanoğlu, kendisine yeniden anlaşma teklifi sunan yönetimden süre istedi. İzmir ekibinde kaptanlık görevini üstlenen tecrübeli stoperle Yılport Samsunspor'un ilgilendiği öğrenildi.

Kırmızı-lacivertli takımda 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşadıktan sonra geçen sezon Play-Off finalinde Süper Lig fırsatını kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan Sinan'ın kendisine sunulan cazip teklifler nedeniyle bir süre düşünmek istediği ifade edildi. Altınordu'da 8 sezon kırmızı-lacivertli formayı terleten 31 yaşındaki defans oyuncusu, 231 resmi müsabakaya çıktı.