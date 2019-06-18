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Altınordu'da Sinan tamam

29 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Altınordu iç transferde ön libero Berkay'ın ardından stoper Sinan Osmanoğlu ile de yeniden anlaştı.

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Spor Toto 1'inci Lig temsilcilerinden Altınordu iç transferde ön libero Berkay'ın ardından stoper Sinan Osmanoğlu ile de yeniden anlaştı. 
Kırmızı-lacivertliler sözleşmesi sona eren tecrübeli savunmacı ile 2 yıllık mukavele yeniledi. Yuvada kaldığı için mutlu olduğunu dile getiren Sinan, "Ailemle birlikte İzmir'de olmaktan son derece mutluyuz. Yeni baba oldum. Altınordu'da yıllarca forma giydim. Tanıdığım bir camiadayım. Burada forma giymekten son derece keyif alıyorum" dedi.
Sinan, "Altınordu'da aile ortamı var. Yeni sezonda kulübümle birlikte Süper Lig'e yükselmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu. Takımın kaptanlarından biri olan Sinan, Altınordu formasıyla 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de iki kez şampiyonluk yaşadı. Üst üste 5 sezon İzmir ekibinde oynadıktan sonra 1 yıl Gazişehir Gaziantep'te top koşturan 29 yaşındaki defans oyuncusu geçen sezon İzmir'e geri döndü. Sinan, geçen sezon 27 maçta görev alıp, 1 kez de rakip fileleri sarstı.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 11:09 Kaynak: DHA
Sinan Osmanoğlu, Berkay Şahin, Altınordu, Spor
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