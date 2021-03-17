Altınordu'da Sinan ve Şeref telaşı
17.03.2021 12:47
SPOR Toto 1'inci Lig'de son 2 haftada 4 puan kaybeden 46 puanlı 6'ncı sıradaki Altınordu'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak zorlu İstanbulspor maçı öncesi sakatlığı nükseden stoper Sinan ile tedavisi süren sağ kanat Şeref'in durumları belirsizliğini koruyor.
SPOR Toto 1'inci Lig'de son 2 haftada 4 puan kaybeden 46 puanlı 6'ncı sıradaki Altınordu'da cumartesi günü deplasmanda oynanacak zorlu İstanbulspor maçı öncesi sakatlığı nükseden stoper Sinan ile tedavisi süren sağ kanat Şeref'in durumları belirsizliğini koruyor. Sağ üst arka adalesindeki sakatlık nedeniyle 2 hafta oynamadıktan sonra Yılport Samsunspor karşısında ilk 11'e dönen kaptan Sinan, 50'nci dakikada tekrar aynı yerden sakatlanarak sedyeyle sahayı terk etti. Sinan'ın durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Sol ayak bileği bağlarındaki zorlanma ve ödem nedeniyle Samsunspor maçında görev yapamayan Şeref'in durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi. Sağlık ekibi Şeref'i maça yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
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