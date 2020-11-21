Altınordu'da sokak hayvanlarına kış mevsiminde de sahip çıkılacak - Son Dakika

Altınordu Belediyesi, sokak hayvanlarını kış mevsiminde de yalnız bırakmayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Her can bize emanet" anlayışıyla sokak hayvanlarına sahip çıkıldığı belirtildi.

Pandemi koşullarıyla birleşen kış mevsiminde sokak hayvanlarının yiyecek bulmasının daha da güçleşeceği vurgulanan açıklamada, her gün düzenli olarak şehrin çeşitli yerlerinde oluşturulan besleme noktalarına yem ve mama takviyesi yapıldığı, yine sokak hayvanlarının yoğunlukla bulunduğu noktalarda da besleme çalışmalarının sürdürüldüğü kaydedildi.

Belediye Başkanı Aşkın Tören'in liderliğinde yine ilk defa şehrin muhtelif mahallelerinde kedi evleri kurulduğuna işaret edilen açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik çalışmaların kış mevsiminde de artarak devam edeceği aktarıldı.