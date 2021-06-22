Altınordu'da sokak ve caddeler yenileniyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, uzun yıllar boyunca altyapı sorunu yaşayan bölgelerde yürüttüğü çalışmalar ile sorunları çözüme kavuşturuyor.

Altınordu Belediyesi, diğer hizmetlerin yanında altyapı çalışmalarındaki yoğunluğunu da devam ettiriyor. Yıllarca devam eden sorunları çözüme kavuşturmak adına sahada çalışmalarını yürüten ekipler, son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nin 17 farklı sokağında altyapı çalışmalarını hayata geçirdi, 18 sokakta ise sıcak asfalt konforunu yaşattı. Ekipler ayrıca, Cumhuriyet Mahallesi'nin alt ve üstyapısı tamamlanan 5 farklı sokağında ise baskı beton çalışmalarını tamamladı.

Cumhuriyet Mahallesi'nin, şehrin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Yeni yerleşimler nedeniyle sürekli gelişen büyüyen ve toplu yaşam alanları oluşan aynı zamanda üniversitemizi içerisinde barındıran mahallemizde altyapısı bulunmayan bölgeleri öncelikle altyapıya kavuşturuyoruz. Altyapısını tamamladığımız sokaklarda ise ara vermeden üstyapı çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyet Mahallemizde gerçekleştireceğimiz çalışmalar ve hayata geçireceğimiz projelerle gerçekten adına yaraşır bir mahalleyi ortaya çıkaracağız. Önümüzdeki günlerde mevcut çalışmalarımız mahallemiz genelinde artarak devam edecek. Yapılaşmanın belli bir seviyeye geldiği mahallemiz alt yapı başta olmak üzere sosyal alanlarıyla şehrimizin önemli cazibe merkezlerinden bir tanesi olacak. Kentimizin her yerinde sürdürdüğümüz planlı çalışmalar ile sağlıklı altyapısı konforlu üstyapısı, sosyal donatı ve yaşam alanlarıyla marka şehri inşa ediyoruz" dedi. - ORDU