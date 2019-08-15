Son Dakika Haberleri: Altınordu'da sol bek sancısı
Son Dakika Spor Haber

Altınordu'da sol bek sancısı

1 saat önce

TFF 1'inci Lig'de pazar günü Bolu'da oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak sezona 3 puanla başlamayı hedefleyen Altınordu'da, sol bek sancısı yaşanıyor.

Altınordu'da sol bek sancısı, System.String[]
TFF 1'inci Lig'de pazar günü Bolu'da oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak sezona 3 puanla başlamayı hedefleyen Altınordu'da, sol bek sancısı yaşanıyor. Sol bek Yusuf Acer'in ani bir kararla Çaykur Rizespor'a satılmasının ardından takviye arayışına geçen kırmızı-lacivertliler, geçen sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Konyaspor'dan Ali Yaşar'a teklif götürdü. Konya ekibiyle idmanlara çıkan Ali'nin İzmir temsilcisine dönme ihtimalinin düşük olduğu belirtilirken, teknik direktör Hüseyin Eroğlu sol bek için iki alternatif üzerinde duruyor.
Altınordu'da savunmanın solunda Ali Mert ya da Kahraman'ın görev alması bekleniyor. Geçen sezon öncesi Fenerbahçe ile oynanan hazırlık maçında sol ayak iç yan bağlarının kopması nedeniyle ameliyat olan ve bir kez bile forma giyemeyen Ali Mert, bu sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında görev aldı. Geçen sezon hazırlayıcı takım Niğde Anadolu FK'da kiralık oynayan gurbetçi stoper Kahraman ise son haftalarda sol bekte oynadı. Sol bek transferi isteyen teknik patron Eroğlu'nun iki oyuncu arasında seçim yapmakta zorlandığı ifade edildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Bolu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika! Sahaya giren YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, adliyeye sevk edildi
Daniel Sturridge'in ailesi Trabzon'da Boksör Serdar Beyhatun, Yılmaz Morgül'ün kendisine attığı mesajları ifşa etti Vodafone Park'taki tarihi maç İngiliz basınında: Farklı stat, aynı hikaye

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 14:11:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da sol bek sancısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]