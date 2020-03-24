Altınordu'da son 2 maçta kesik yiyen Furkan Çil gözden düştü! - Son Dakika
Son Dakika Spor Altınordu'da son 2 maçta kesik yiyen Furkan Çil gözden düştü! - Son Dakika Spor

Altınordu'da son 2 maçta kesik yiyen Furkan Çil gözden düştü!

6 saat önce

Devre arasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, Oğulcan'ın sakatlanmasının ardından 20'nci haftadaki Akhisarspor maçında ilk kez 11'de şans buldu.

Altınordu'da son 2 maçta kesik yiyen Furkan Çil gözden düştü!, System.String[]

Devre arasında Ekol Hastanesi Balıkesirspor'dan transfer edilen 26 yaşındaki futbolcu, Oğulcan'ın sakatlanmasının ardından 20'nci haftadaki Akhisarspor maçında ilk kez 11'de şans buldu.


Furkan, 2-0'lık Akhisar zaferindeki performansıyla formayı kaptı.


Daha sonra üst üste oynanan Eskişehirspor (D), Osmanlıspor, Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Altay (D) ve Cesar Grup Ümraniyespor karşılaşmalarında da ilk 11'de görev alan Furkan, İstanbuspor ve eski takımı Balıkesirspor'la oynanan son 2 maçta yedek soyundu.


Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, bu iki randevuda ön liberoda Berkay'a şans verdi.


Balıkesirspor, Eskişehirspor, Akhisar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:54 

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