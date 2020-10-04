Altınordu'da son transfer Yiğithan

TFF 1'inci Lig'de Ankarasspor'u da 2-0 yenerek 4 haftada 3 galibiyetle 9 puana ulaşan Altınordu, transferde, Fenerbahçe'de yetişip geçen sezon Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'da görev yapan genç savunma oyuncusu Yiğithan Güveli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Üst üste Boluspor ve Ankaraspor engellerini kayıpsız geçerek yarışta iddiasını kanıtlayan kırmızı-lacivertliler, Ravil Tagir'in Başakşehir'e 2.5 milyon Euro tutarındaki dev bonservisle satılmasıyla defansta oluşan boşluğu 22 yaşındaki Yiğithan'la doldurdu. Süper Lig'de Fenerbanhçe ve Malatyaspor formalarıyla 4 maçta görev yapan Yiğithan, daha önce U15 ve U16 Milli Takım formalarını da 8 kez giydi.

Altınordu'nun genç ve deneyimli oyuncuların bir arada oynadığı sistemli bir kulüp olduğu vurgusu yapan Yiğithan, "Bir an önce antrenmanlara başlamak istiyorum" dedi. Fenerbahçe altyapısından A takıma kadar uzanan bir kariyer yaptığını ifade eden genç oyuncu, "Altınordu, gençlere güvenen, onlara forma şansı veren ve kariyerleri için en iyisini planlayan bir kulüp. Bu açıdan doğru bir tercih yaptığıma inanıyorum" diye konuştu. Yiğithan, Altınordu'nun Ahmet İlhan Özek, Ahmet Dereli, Hüseyin Altuğ Taş, Oğuzhan Akgün, Emre Nefiz, Alper Tursun ve Birhan Vatansever'in ardından bu sezon kadrosuna kattığı 8'inci oyuncu oldu.