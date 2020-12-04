Altınordu'da sporculara malzeme desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen malzemeler Altınordu ilçesinde sporculara dağıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede ücretsiz devam eden futbol, eskrim, hentbol, karate, cimnastik, yüzme, atıcılık, atletizm, voleybol, masa tenisi, boks, tekvando, güreş, judo, basketbol, okçuluk ve wushu kurslarına katılan sporculara ve onların ortak kullanımına yönelik spor malzeme desteği sağlandı.

İlçede farklı branşlardaki 3 bin sporcunun kullanması için çeşitli malzemeler, spor salonlarında antrenör ve sporculara verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gençlerin spor malzemesi ihtiyacının karşılandığı için mutlu olduklarını belirtti.

Bakanlığın destekleriyle gençlerin var olan yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve daha sağlıklı nesiller yetişmesi için çalıştıklarını vurgulayan Genç, "Bu kapsamda sporcularımızın ve antrenörlerimizin antrenmanlarda kullanacakları spor malzemelerini gençlerimize teslim ettik. Destekleri için başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e yavrularımız adına teşekkür ederim. Spor malzemeleri gençlerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.