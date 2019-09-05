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Altınordu'da tarih tekerrür etti

1 saat önce

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında beklentilerin altında kalan ve yalnızca 1 gol atan Altınordu, dört sezon aranın ardından aynı istatistikleri yakaladı.

Altınordu'da tarih tekerrür etti, System.String[]

TFF 1. Lig'in ilk 3 haftasında beklentilerin altında kalan ve yalnızca 1 gol atan Altınordu, dört sezon aranın ardından aynı istatistikleri yakaladı.


Bu sezon kadrosunda önemli bir değişime giden ve çoğunluğu altyapı patentli kadrosuyla mücadele eden Altınordu sezona istediği gibi başlayamadı. Ligin ilk 3 haftasından 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrılan kırmızı-lacivertliler, beklentilerin altında bir performans sergiledi. İstediği puanları almayı başaramayan İzmir temsilcisi, gol yollarında da etkisiz bir görüntü çizdi. Bu sezon sırasıyla Hatayspor, Fatih Karagümrük ve Akhisarspor ile karşılaşan İzmir ekibi 1 kez gol sevinci yaşadı.


Tek gol Çağlar'dan


Sezona istediği gibi başlayamayan Altınordu, 4 sene öncenin istatistiklerini yakaladı. Üç hafta sonunda 1 gol atan ve 1 puanı bulunan kırmızı-lacivertli takım, 2015/2016 sezonunda da bu performansın aynısını sergilemişti. 2015/2016 sezonunda Samsumspor'a 4-0, 1461 Trabzon'a 1-0 kaybeden İzmir temsilcisi; Boluspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Altınordu'nun o sezonki tek golü şimdilerde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü'den gelmişti. - İZMİR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
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