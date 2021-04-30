Altınordu'da taşkın riskine önlem - Son Dakika

Altınordu'da taşkın riskine önlem

30.04.2021 16:41
Altınordu'da taşkın riskine önlem, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde Şahincili, Yenimahalle ve Şirinevler Mahallelerinde su baskınlarına neden olan Fındık Yatağı Deresi'nde çalışma başlattı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde Şahincili, Yenimahalle ve Şirinevler Mahallelerinde su baskınlarına neden olan Fındık Yatağı Deresi'nde çalışma başlattı.

Belirli dönemlerde meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında oluşan su baskınlarını önlemek için 400 metre uzunluğundaki hat üzerinde bulunan kapalı bakslarda başlatılan iyileştirme çalışmaları ile bakslar 4 kat büyütülerek olası yağışlarda taşkının önüne geçilmiş olacak.

Şahincili Mahallesi'nin üst kotlarında yer alan Fındık Yatağı Deresi'nin yükünü hafifletmek için daha önce kapalı olan dereyi açan ve büz çalışması başlatan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, hat üzerinde bulunan ve kapalı olan baksları açmak için çalışma başlattı. Tam kapanma sürecinde bitirilmesi hedeflenen çalışmada bakslar 4 kat büyütülerek taşkın riski en aza indirilmiş olacak.

Tam kapanmada çalışmanın bitirilmesi hedefleniyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Umut Hastanesi önündeki kapalı baksta başlatılan çalışmayı yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, daha önce yapılan çalışma ile 400'lük büzleri 1.200'lük büzlerle değiştirildiğini söyledi.

Çalışmanın 17 günlük tam kapanma süresi içeresinde tamamlanacağını vurgulayan Genel Sekreter Alp, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatları ile Altınordu ilçemizin merkezinden geçen derelerde daha önce çalışma başlatmıştık. Bu çalışmaların devamı olarak daha önce Şahincili, Yenimahalle ve Şirinevler Mahallelerinde su baskınlarına neden olan Fındık Yatağı Deresi'nde çalışma başlattık. 400 metre uzunluğundaki bu dere yatağında kapalı olan baksların açılması ve mevcut yapılarını 4 kat büyütmek için çalışma başlattık. İlk olarak Umut Hastanesi önünden başladığımız çalışma daha sonra diğer baksların büyütülmesi ile devam edecek. Tüm altyapı kurumları ile koordine halinde yürüttüğümüz bu çalışmayı kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunacağız."

Büz çalışmaları daha önce yapılmıştı

Fındık Yatağı Deresi güzergahı boyunca menfez ebatlarının daha önce yapılan çalışma ile büyütülerek keskin dönüşlerin ortadan kaldırıldığını ifade eden Genel Sekreter Alp, "Daha önce yaptığımız çalışma ile 400'lük büzleri 1.200'lük büzlerle değiştirmiştik. Böylelikle tıkalı ve yetersiz olan eski büzleri ortadan kaldırmış, yeni ve ihtiyacı karşılayacak büyük büzlerle soruna neşter vurmuştuk. Bugün başladığımız çalışma ile bunu tamamlayarak geçmiş yıllarda yaşadığımız taşkın riskini ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu. - ORDU

Altınordu'da taşkın riskine önlem
Altınordu'da taşkın riskine önlem

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Fındık, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altınordu'da taşkın riskine önlem - Son Dakika


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