Altınordu'da teknik heyet 2 sezon sonra değişecek

TFF 1'inci Lig takımlarından Altınordu'nun başkanı Seyit Mehmet Özkan, organizasyonlarının sağlıklı büyümesi açısından önemli kararlar aldıklarını ve 9 yıldır görevde olan Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile önümüzdeki yıllarda yolları ayıracaklarını açıkladı. Başkan Seyit Mehmet Özkan, "A takım teknik kadrosu her 5 sezonda bir yenilenecektir. A Takım Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu hocamızla 2 sezon daha, 2021-22 ve 2022-23 sezonlarında birlikte olacağız. 2023-24 sezonundan itibaren A takım teknik direktörü yine içimizden biri olacak" diye konuştu.

Yeni sezonda A takımda öz kaynak sistemi oyuncu oynatma oranının en az yüzde 40 olacağını söyleyen Başkan Özkan, "Bu oran her sezon en az yüzde 5 artırılacaktır. Geçen sezon 1. Lig'de Play-Off'a kalarak Süper Lig'e çıkma finali oynadık. Neredeyse Süper Lig'e çıkıyorduk, Allah korudu. Çıkmayız kardeşim. Bizim böyle bir hedefimiz yok, çünkü henüz zamanı var. Bizim için TFF 1. Lig en doğru adres. Bir gün gelecek, alttan gelen genç oyuncularımızın hem kalitesi hem de sayısı artacak. İşte o gün Süper Lig'e çıkma zamanı gelmiş olacak" dedi.