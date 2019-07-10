Son Dakika Haberleri: Altınordu'da transfer durdu
Son Dakika Spor Haber

Altınordu'da transfer durdu

2 saat önce

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporuyla transfer çalışmaları durduruldu.

Altınordu'da transfer durdu, System.String[]
Hüseyin Eroğlu, Altınordu, Spor
SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporuyla transfer çalışmaları durduruldu. Şimdiye kadar geçen sezonki kadrosundan Enes Kubat, Murat, Sefa, Hasan, Serdar ve Deniz'le yollarını ayıran, kiralık oynayan Ali Yaşar ve Alican'ın da ayrılmasıyla 8 oyuncusuyla vedalaşan kırmızı-lacivertliler sadece Gençlerbirliği'nden sağ kanat Engin Bekdemir'i transfer etti. İç transferde Berkay ve Sinan sözleşme uzattı.
Pilot takım Niğde FK'dan Caner, Fatih, Yusuf Yalçın, Onur Taha, Egehan ve Ali Emre'yi yuvaya döndüren İzmir ekibinde teknik patron Hüseyin Eroğlu gençlere tam not verdi. Kadrolarının şu an için yeterli olduğunu söyleyen Eroğlu, cuma günü başlayacak Erzurum kampının ardından son kararlarını vereceklerini söyledi. Hüseyin Eroğlu, "Şu an için transfer yapmayı düşünmüyoruz, önce kamp sürecini göreceğiz" dedi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı transfer etti Galatasaray, Fernando için Sevilla ile anlaştı Eljif Elmas'tan Napoli açıklaması Göztepe Eren Derdiyok ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 14:52:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Altınordu'da transfer durdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]