Altınordu'da transfer durdu
2 saat önce
SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun raporuyla transfer çalışmaları durduruldu.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:40 Kaynak: DHA
SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu
'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu
'nun raporuyla transfer çalışmaları durduruldu. Şimdiye kadar geçen sezonki kadrosundan Enes Kubat
, Murat, Sefa, Hasan, Serdar ve Deniz'le yollarını ayıran, kiralık oynayan Ali Yaşar ve Alican'ın da ayrılmasıyla 8 oyuncusuyla vedalaşan kırmızı-lacivertliler sadece Gençlerbirliği
'nden sağ kanat Engin Bekdemir
'i transfer etti. İç transferde Berkay ve Sinan sözleşme uzattı. Pilot
takım Niğde
FK'dan Caner, Fatih
, Yusuf Yalçın
, Onur Taha, Egehan ve Ali Emre
'yi yuvaya döndüren İzmir
ekibinde teknik patron Hüseyin Eroğlu gençlere tam not verdi. Kadrolarının şu an için yeterli olduğunu söyleyen Eroğlu, cuma günü başlayacak Erzurum
kampının ardından son kararlarını vereceklerini söyledi. Hüseyin Eroğlu, "Şu an için transfer yapmayı düşünmüyoruz, önce kamp sürecini göreceğiz" dedi.
- İzmir
Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nı transfer etti Galatasaray, Fernando için Sevilla ile anlaştı Eljif Elmas'tan Napoli açıklaması Göztepe Eren Derdiyok ile anlaştı