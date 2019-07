Altınordu'da transfer durdu

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu 'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu 'nun raporuyla transfer çalışmaları durduruldu. Şimdiye kadar geçen sezonki kadrosundan Enes Kubat , Murat, Sefa, Hasan, Serdar ve Deniz'le yollarını ayıran, kiralık oynayan Ali Yaşar ve Alican'ın da ayrılmasıyla 8 oyuncusuyla vedalaşan kırmızı-lacivertliler sadece Gençlerbirliği 'nden sağ kanat Engin Bekdemir 'i transfer etti. İç transferde Berkay ve Sinan sözleşme uzattı. Pilot takım Niğde FK'dan Caner, Fatih Yusuf Yalçın , Onur Taha, Egehan ve Ali Emre 'yi yuvaya döndüren İzmir ekibinde teknik patron Hüseyin Eroğlu gençlere tam not verdi. Kadrolarının şu an için yeterli olduğunu söyleyen Eroğlu, cuma günü başlayacak Erzurum kampının ardından son kararlarını vereceklerini söyledi. Hüseyin Eroğlu, "Şu an için transfer yapmayı düşünmüyoruz, önce kamp sürecini göreceğiz" dedi.

- İzmir